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13:50   21 Июля 2020
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ФСБ совместно с Росгвардией уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

ФСБ совместно с Росгвардией уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

Представители силовых структур в Чеченской Республике совместно с Росгвардией установили местоположение схрона, обнаружив множество взрывчатых веществ, а также боеприпасов. Позднее весь найденный арсенал уничтожили.

Информация об операции появилась 21 июля. Силовики узнали, что в окрестностях села Ца-Ведено, расположенного в Веденском районе региона, есть хранилище, в котором находятся патроны к различному огнестрельному оружию, а также запрещенная экстремистская литература. Сейчас устанавливаются все подробности.

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Автор: Юлия Яковлева
#фсб #чечня #боеприпасы

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