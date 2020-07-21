ФСБ совместно с Росгвардией уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

Представители силовых структур в Чеченской Республике совместно с Росгвардией установили местоположение схрона, обнаружив множество взрывчатых веществ, а также боеприпасов. Позднее весь найденный арсенал уничтожили.

Информация об операции появилась 21 июля. Силовики узнали, что в окрестностях села Ца-Ведено, расположенного в Веденском районе региона, есть хранилище, в котором находятся патроны к различному огнестрельному оружию, а также запрещенная экстремистская литература. Сейчас устанавливаются все подробности.