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Стало известно о взрыве на станции метро "Минская" в Киеве

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13:49   21 Июля 2020
Политика

Кулеба: Путин и Зеленский могут встретиться в Крыму только для поднятия флага Украины

Кулеба: Путин и Зеленский могут встретиться в Крыму только для поднятия флага Украины

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Крыму возможна только для снятия российского флага и поднятия украинского, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам украинского министра, встреча Путина и Зеленского в Крыму исключена. Кулеба считает, что встреча может произойти только в рамках "восстановления суверенитета Украины в Крыму". Однако РФ не готова к этой процедуре, сказал глава украинского МИД.

Крым стал российским регионом после проведения референдума в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Телеканал "360" писал, что утверждены национальные цели развития России до 2030 года.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #украина #крым #зеленский #кулеба

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