Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Крыму возможна только для снятия российского флага и поднятия украинского, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам украинского министра, встреча Путина и Зеленского в Крыму исключена. Кулеба считает, что встреча может произойти только в рамках "восстановления суверенитета Украины в Крыму". Однако РФ не готова к этой процедуре, сказал глава украинского МИД.

Крым стал российским регионом после проведения референдума в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Телеканал "360" писал, что утверждены национальные цели развития России до 2030 года.