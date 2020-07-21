Политолог Малахов уверен: Дегтярев сможет отстаивать интересы хабаровчан
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на пост врио губернатора Хабаровского края. Политолог Александр Малахов считает, что Дегтярев готов отстаивать интересы жителей региона.
Несмотря на относительно молодой возраст, депутат Госдумы Дегтярев имеет большой опыт в политике. Он наработал его на посту главы Комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Кремль принял верное решение, назначив на пост врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, так как пандемия коронавируса еще не закончилась, и ее последствия еще предстоит устранять, подчеркнул политолог Малахов в беседе с корреспондентом газеты "Взгляд".
Назначение на пост врио Хабаровского края представителя ЛДПР является знаком уважения к жителям региона, заметил эксперт. Сама партия также выразила благодарность главе государства Владимиру Путину за сохранение Хабаровска "за ЛДПР". Об этом сообщил лидер фракции Владимир Жириновский. Михаил Дегтярев стал известен в Хабаровском крае после того, как он смог вызволить из-за границы похищенную семилетнюю девочку Вику Смирнову. В заключение Малахов сказал, что Дегтярев участвовал в делах Хабаровского края и имеет представление о происходящем. Таким образом он сможет отстоять интересы граждан.