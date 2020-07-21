Политолог Малахов уверен: Дегтярев сможет отстаивать интересы хабаровчан

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на пост врио губернатора Хабаровского края. Политолог Александр Малахов считает, что Дегтярев готов отстаивать интересы жителей региона.

Несмотря на относительно молодой возраст, депутат Госдумы Дегтярев имеет большой опыт в политике. Он наработал его на посту главы Комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Кремль принял верное решение, назначив на пост врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, так как пандемия коронавируса еще не закончилась, и ее последствия еще предстоит устранять, подчеркнул политолог Малахов в беседе с корреспондентом газеты "Взгляд".