Путин распорядился улучшить состояние российских водных объектов

Президент РФ Владимир Путин распорядился улучшить экологическое состояние Байкала, Волги и Телецкого озера. Об этом говорится в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Россия в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" должна ликвидировать объекты, наиболее вредящие окружающей среде. В тексте указа говорится о необходимости улучшить экологическое состояние рек и водоемов, пишет РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что Путин утвердил национальные цели развития страны до 2030 года, направленные на "осуществление прорывного развития Российской Федерации".