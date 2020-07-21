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13:33   21 Июля 2020
Политика

Путин распорядился улучшить состояние российских водных объектов

Путин распорядился улучшить состояние российских водных объектов

Президент РФ Владимир Путин распорядился улучшить экологическое состояние Байкала, Волги и Телецкого озера. Об этом говорится в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Россия в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" должна ликвидировать объекты, наиболее вредящие окружающей среде. В тексте указа говорится о необходимости улучшить экологическое состояние рек и водоемов, пишет РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что Путин утвердил национальные цели развития страны до 2030 года, направленные на "осуществление прорывного развития Российской Федерации".

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Автор: Василий Пименов
#путин #Водные объекты #Национальные цели развития РФ

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