Захвативший заложников угрожает взорвать автобус при попытке штурма в Луцке

Луцкий захватчик Михаил Плохой угрожает взорвать автобус в случае штурма. Злоумышленник рассказал о своих требованиях к Правительству Украины в сети Интернет.

Террорист, захвативший порядка 20 пассажиров автобуса, сообщил об угрозе взрыва. Максим Плохой, как он себя называет, опубликовал требования к властям Украины, сообщает РИА Новости.

Злоумышленник заявил, что взорвет автобус при попытке штурма. По предварительным данным, среди заложников находятся дети и беременные женщины.

Очевидцы сообщили о страшных звуках стрельбы и выбитых стеклах автобуса на Западе Украины. Оперативные сотрудники спецназа работают на месте произошедшего инцидента.

Захвативший заложников Максим Плохой требует власти Украины записать видеообращение. Мужчина просит правительство опубликовать ролик, признав себя "террористами в законе".