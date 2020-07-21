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14:17   21 Июля 2020
Россия

Глава Союза пенсионеров России сообщил о нехватке денег для индексации пенсий

Глава Союза пенсионеров России сообщил о нехватке денег для индексации пенсий

В бюджете недостаточно средств, чтобы проиндексировать пенсии. Об этом «Политике сегодня» сообщил сенатор, Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, комментируя законопроект фракции «Справедливая Россия»: эсеры предложили ежегодно индексировать выплаты на величину не ниже инфляции, в том числе и работающим пенсионерам.

«Что касается индексации пенсии всем пенсионерам, мы должны понимать, что здесь нужны ресурсы. Для того, чтобы проиндексировать пенсию, нужно несколько миллиардов рублей. Таких денег в бюджете пенсионной системы нет. Поэтому для того, чтобы решить этот вопрос, нужно, чтобы авторы закона предложили источники финансирования. Может, обговорить индексацию поэтапно, сначала работающим пенсионерам-инвалидам», — рассказал он.

Рязанскй считает, что новый проект не вносит существенных изменений в закон об индексации пенсий, который был принят в 2018 году. Он лишь его актуализирует.

«Закон, принятый на 6 лет в 2018 году, был рассчитан, что пенсии будут увеличиваться по уровню выше инфляции. Поэтому индексация пенсий проводится и сейчас в соответствии с законом. На 2021, 2022 и 2023 год эта индексация будет выше инфляции. Поэтому здесь никаких инициатив больше не надо», — объяснил эксперт.

«Нужны средства»: Рязанский об индексации пенсий

Валерий Рязанский также добавил, что индексация выплат предусмотрена и для работающих пенсионеров, за период с достижения пенсионного возраста и до момента фактического выхода на пенсию.

Ранее депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об обязательной ежегодной индексации всех видов пенсий на величину не ниже инфляции. По прогнозам Банка России, по итогам 2020 года инфляция составит 3,8% — 4,8%. Законопроект направлен на реализацию положения обновленной Конституции РФ об индексации пенсий не реже одного раза в год.

 

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Автор: Карина Азоян
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