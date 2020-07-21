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13:02   21 Июля 2020
Россия

Госдума утвердила возможность трехдневного голосования на выборах

Госдума утвердила возможность трехдневного голосования на выборах

Закон, допускающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение нескольких дней подряд, но не более трех, принят Госдумой в окончательном чтении.

За одобрение проекта высказались 344 депутата, против — 51. Согласно поправкам, формат многодневного голосования будет распространяться как на местные, так и на думские выборы, включая повторные.

Решение может быть принято избирательной комиссией не позднее чем в 10-дневный срок с даты официальной публикации о назначении выборов и не подлежит пересмотру. В этих случаях досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не планируется.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #выборы #голосование #закконопроект

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