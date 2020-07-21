Назван главный минус покупки Украиной боевых катеров у США

Украинский флот в скором времени могут пополнить американские патрульные катера Mark VI. Глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба назвал жест Вашингтона «прочной поддержкой», а ведущий аналитик военной информационной группы Mil.Press, историк флота Дмитрий Жаворонков – «тревожным звоночком» для Украины.

«Это очередной сигнал для Украины, который говорит, что страна не производит что-то сама и задействует собственные мощности, а вынуждена покупать у западных партнеров. Это значит, что Украина привязывает себя к "сервису" других государств. Это очень плохо для страны, потому что, если что-то изменится, Украина не сможет сама обслуживать эту довольно большую серию катеров», — объяснил эксперт.

Гипотетические неполадки силовых установок заставят военнослужащих Украины обратиться за помощью к Германии: катера Mark VI оснащены немецкими двигателями MTU. Впрочем, от сделки до фактических поставок судов в Украину может пройти несколько лет, уточнил Жаворонков. Поэтому факт «одобрения продажи» со стороны США пока ни о чем не говорит.

Для текущих задач украинского флота катера Mark VI полностью подходят, заверил историк флота. Гораздо важнее, что закупка мобильных плавсредств соответствует возможностям Украины, которая не может себе позволить стоить крупные боевые корабли.

«Абсолютно непонятно, что сейчас происходит с последней надеждой украинского военного кораблестроения, корветом "Владимир Великий". Это самый большой корабль, который строила современная Украина, но с ним вообще ничего непонятно. На данный момент не завершен даже корпус. <…> Это просто деградация украинского кораблестроения», — оценил Жаворонков.

«Владимир Великий» строится на Черноморском судостроительном заводе в городе Николаеве с 2011 года. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее обращал внимание, что стране интереснее покупать небольшие суда, чем строить свои корветы. По его словам, работы над кораблем возобновятся не раньше 2022 года.

Гораздо меньше времени понадобилось российским инженерам, чтобы построить первый в серии фрегат «Адмирал Касатонов». Во вторник, 21 июля 2020 года, на судне подняли Андреевский флаг – корабль вошел в состав Военно-морского флота России.

«Это один самых вооруженных и защищенных кораблей в своем классе в мире, если не самый совершенный. Надеюсь, что в будущем строить его сможет не только северная верфь, но и, например, калининградский судостроительный завод "Янтарь" и кто-то из дальневосточных предприятий. Ну, а первопроходцу "Адмиралу Касатонову" остается пожелать счастливого плавания», — заключил военный эксперт.

Новейший российский фрегат вооружен крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», а также современными гидроакустическими и радиотехническими комплексами. На борту «Адмирала Касатонова» также установлены системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают судно от атак высокоточного ракетного оружия.