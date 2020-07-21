Решение о досрочном сложении полномочий Михаила Дегтярева приняли в Госдуме РФ

На пленарном заседании Государственная дума приняла решение об отстранении депутата Михаила Дегтярева в связи с его новым назначением.

В связи с новым назначением депутата Михаила Дегтярева Государственная дума приняла проект постановления о досрочном сложении его полномочий. Такое решение думцами было принято на пленарном заседании во вторник, 21 июля.

В понедельник, 20 июля президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с депутатом Михаилом Дегтяревым по видеосвязи. На ней он предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев дал свое согласие. После этого глава РФ снял с поста губернатора Сергея Фургала из-за "утраты доверия" и вместо него назначил врио Хабаровского края Михаила Дегтярева.