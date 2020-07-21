Кремль заявил о голословности обвинений в докладе британцев о "вмешательстве" РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в докладе британцев о "вмешательстве" РФ все обвинения, как и предыдущие, будут безосновательны и голословны.

Комитет британского парламента по разведке готовится обнародовать доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику 21 июля.

По словам Пескова, в Кремле следят за тем, что происходит внутри России. Кроме того, РФ никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран. Он также надеется, что Великобритания не станет предоставлять "голословных обвинений".

Комитет британского парламента по разведке не нашел доказательств того, что Российская Федерация "вмешивалась" в голосование по Brexit. Ранее Лондон анонсировал дату публикации доклада о "российском вмешательстве" в процесс голосования по Brexit.