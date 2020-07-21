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12:47   21 Июля 2020
Россия

Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в своих решениях, связанных с Хабаровским краем, отталкивался от ключевой задачи — организации работы руководства региона. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

 

Песков отметил, что российский лидер рассчитывает, что в Хабаровском крае будут реализовываться национальные цели.

Ранее Путин назначил врио губернатора региона. Им стал Михаил Дегтярев. По словам Пескова, глава государства учитывал профессиональные качества политика и его опыт, а также исходил из того, какого мнения придерживаются сами хабаровчане.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #песков #хабаровский край #дегтярев

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