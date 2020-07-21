Путин подписал указ о награждении Комарова орденом Александра Невского

Директор блока по развитию и международному бизнесу корпорации "Росатом" Кирилл Комаров указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Комаров получил награду за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие атомной отрасли. Он больше десяти лет занимает пост директора холдинга АО "Атомэнергопром", входящего в "Росатом", пишет РИА Новости.

Директор по развитию производственной системы "Росатома" Сергей Обозов указом Путина награжден орденом Почета.

Телеканал "360" сообщал, что Путин утвердил национальные цели развития России до 2030 года.