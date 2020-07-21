Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке обезличивания личной информации

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу РФ законопроект о порядке обезличивания персональных данных. Требования и методы обезличивания такой информации утвердит Роскомнадзор.

В пояснительной записке к проекту сказано, что этот законопроект направлен на обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки информации с помощью новых технологий в части установления порядка обезличивания персональных данных, а также порядка получения согласия на их обработку и урегулирование оборота больших объемов информации с учетом необходимости защиты прав и свобод человека.

Отмечается, что законопроект предлагает уточнить полномочия Роскомнадзора в части обезличивания персональной информации, передает РИА Новости.

В правительстве уверены, что принятие проекта позволит значительно увеличить уровень эффективности системы защиты прав субъектов персональных данных, а также предоставит им право на использование методологической базы по обезличиванию персональной информации.