Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

 Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс

Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс
Решение о досрочном сложении полномочий Михаила Дегтярева приняли в Госдуме РФ

Решение о досрочном сложении полномочий Михаила Дегтярева приняли в Госдуме РФ

 Кремль заявил о голословности обвинений в докладе британцев о "вмешательстве" РФ

Кремль заявил о голословности обвинений в докладе британцев о "вмешательстве" РФ
Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

 Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства
Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

 Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс

Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс
Решение о досрочном сложении полномочий Михаила Дегтярева приняли в Госдуме РФ

Решение о досрочном сложении полномочий Михаила Дегтярева приняли в Госдуме РФ

 Кремль заявил о голословности обвинений в докладе британцев о "вмешательстве" РФ

Кремль заявил о голословности обвинений в докладе британцев о "вмешательстве" РФ
Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

 Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства
12:47   21 Июля 2020
Россия

Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс

Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс

17 августа стартует онлайн-курс от журнала «Пресс-служба» – «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов», который научит авторов интересно подавать информацию и расскажет, как надолго «зацепить» внимание читателя.

Ведущий и главред «Пресс-службы» Тимур Асланов объяснит, как правильно выстроить информацию внутри материала, чем хороший текст отличается от плохого, а также научит придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов, выстраивать правильную структуру материалов для их эффективности.

Программа курса включает пять уроков и практические задания. В течение всего обучения участники будут получать рекомендации от преподавателя, которые помогут оценить правильность действий. В завершении обучения авторы получат диплом о прохождении.

Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс

Также в рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности текстов, разберут конкретные посты, статьи и пресс-релизы, в том числе и собственные. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить полученные знания.

Обучение будет полезно для руководителей, пресс-секретарей, копирайтеров, журналистов, сотрудников PR-департаментов.

Ознакомиться с программой курса и забронировать участие можно по ссылке или телефону  +7(495)540-52-76. При подаче заявки до 25 июля действует скидка 20 процентов.

На правах рекламы. ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#журналисты #курс #pr #пресс-служба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...