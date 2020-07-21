Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс

17 августа стартует онлайн-курс от журнала «Пресс-служба» – «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов», который научит авторов интересно подавать информацию и расскажет, как надолго «зацепить» внимание читателя.

Ведущий и главред «Пресс-службы» Тимур Асланов объяснит, как правильно выстроить информацию внутри материала, чем хороший текст отличается от плохого, а также научит придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов, выстраивать правильную структуру материалов для их эффективности.

Программа курса включает пять уроков и практические задания. В течение всего обучения участники будут получать рекомендации от преподавателя, которые помогут оценить правильность действий. В завершении обучения авторы получат диплом о прохождении.

Также в рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности текстов, разберут конкретные посты, статьи и пресс-релизы, в том числе и собственные. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить полученные знания.

Обучение будет полезно для руководителей, пресс-секретарей, копирайтеров, журналистов, сотрудников PR-департаментов.

Ознакомиться с программой курса и забронировать участие можно по ссылке или телефону +7(495)540-52-76. При подаче заявки до 25 июля действует скидка 20 процентов.

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