Экологичный бизнес: подведены итоги премии ECO BEST AWARD-2020

17 июля состоялось официальное объявление итогов IV премии ECO BEST AWARD, независимой общественной награды, вручаемой российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения.

Соблюдение экологических стандартов особо важно для компаний, чья деятельность связана с активным потреблением природных ресурсов. Проблема сохранения окружающей среды уже давно является остросоциальной проблемой, требующей внимания как обычных граждан, так и организаций, обладающих ресурсами для ее устранения. В этом году экспертным советом премии были отмечены компании, которые вносят неоспоримый вклад в развитие осознанного потребления благодаря реализации социальных инициатив и внедрению эффективных экосистем: МТС, Дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО «РЖД», ГК «ЭКОЦЕНТР», МИА «Россия сегодня», Nord Stream 2 AG, СУЭК-Красноярск, сеть магазинов Fix Price.

Минимизация экологического следа является отличным показателем развития ответственного бизнеса.

«Greenway выступает за сохранение природы: восстанавливает леса, уничтоженные пожарами, принимает на переработку собственные товары, давая им вторую жизнь, и заботится о животных. Мы создаем не просто товары для жизни, а настоящую экопродукцию для осознанного потребления. С 2020 года компания оказывает постоянную финансовую поддержку АНО Научно-экологическому Центру Спасения дельфинов "Дельфа"», – рассказывает об успехах компании в области экологии генеральный директор Greenway Светлана Семенова.

Общими усилиями эко-активистов и социально-ответственных компаний число последователей eco-friendly образа жизни растет из года в год – тренд на экологичность заставляет потребителя задуматься не только о том, из чего создан продукт, но и что с ним будет после использования. Удовлетворение спроса этого взыскательного потребителя – приоритетная задача прогрессивного ритейла. Конечно, еще далеко не все B2C компании осознали новую реальность, но число тех, кто это понимает и идет навстречу клиенту, увеличивается во всех сегментах – от масс-маркета до премиальных брендов. Лучшими в этом, по мнению экспертов премии, стали: «Гринкосметик Групп», Greenway, Organic Kitchen, Faberlic, Essity (Торговая марка Tork), Greenworks, НЕОЛаб, ТМ GREEN LOVE, «Мирра-М», СПП «Юг», «Мастерская Олеси Мустаевой».

«Мы очень рады, что жюри ECO BEST AWARD отметили линейку Tork Xpressnap в номинации "Продукт года". Сегодня это одна из самых экологичных систем для салфеток на рынке, которая позволяет минимизировать количество отходов. Забота о природе – один из приоритетов компании Essity, и мы делаем все, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким экологическим стандартам», – комментирует успех Максим Барков, коммерческий директор профессионального ассортимента Tork компании Essity.

Екатерина Лобасова, бренд-директор отдела «Бытовая химия» компании Faberlic, рассказала о новом бренде бытовой химии:

«Мы благодарим жюри премии ECO BEST за высокую оценку продуктов линии Home Gnome Greenly. Home Gnome Greenly – это не только эффективные, но и экологичные средства. В рамках этой серии мы используем подлежащую переработке упаковку, которая частично состоит из вторичных материалов. Мы рады, что наши клиенты поддерживают компанию Faberlic в общем деле – заботе об окружающей среде!»

В этом году итоги премии были подведены в вынужденном заочном формате – организаторам пришлось отказаться от фестиваля ECO LIFE FEST, ставшего уже традиционным.

«Такое решение далось нам нелегко, однако здоровье каждого из наших гостей – превыше всего. Мы надеемся, что в следующем году эпидемиологическая обстановка позволит нам вернуться к привычному формату, и мы с новыми силами при поддержке наших партнеров организуем самый масштабный в нашей истории фестиваль, вовлекая еще больше небезразличных граждан в дело сохранения природы», – поделилась планами на будущее директор Премии Елена Хомутова.

В состав Экспертного совета премии входят представители государственных органов власти и экспертного сообщества. Премия проводится при экспертной поддержке Всероссийского общества охраны природы, FSC России, Департамента здравоохранения Москвы, Московского энергетического института и Российского Зеленого креста. Организатор – Фонд «Социальные проекты и программы».

Премия проводится при информационной поддержке журналов «Профиль», «Эксперт», «Устойчивый бизнес», «Стратегия», «Национальный банковский журнал», «Наука и жизнь», Russian Business Guide, «Работница», «Справочник эколога», «ЭкоГрад», «Аналитический банковский журнал», «RUБЕЖ», газеты «Наша версия», порталов «Гарант», Recycle, «Бизнес и общество», «Финам», «Заповедная Россия», «Агентство независимой журналистики», «Ева.ру», «Утро.ру», Promportal.su, «Арктика», Stoneforest, teleprogramma.pro, iXBT, Elec.ru, Organic Woman, The Dairy News, «Политика сегодня», телеканала «Про Бизнес».

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