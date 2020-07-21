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12:44   21 Июля 2020
Россия

В ФЗНЦ считают, что участие партии «Родина» в судьбе Шугалея поможет освободить социологов

В ФЗНЦ считают, что участие партии «Родина» в судьбе Шугалея поможет освободить социологов

Российский социолог Максим Шугалей, находящийся в ливийском плену, возглавит региональный список партии «Родина» на выборах в Госсовет Коми. Член ОП и глава ФЗНЦ Александр Малькевич позитивно оценил это решение, назвав его «кирпичиком» в работе по освобождению россиянина из плена.

Известный российский социолог и ученый Максим Шугалей, который уже более года находится в плену в Ливии, возглавит региональный список партии «Родина» на предстоящих выборах в Госсовет Республики Коми. Партийный актив принял такое решение накануне.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич прокомментировал это событие в своем Telegram-канале.

Он, в частности, заявил, что назначение Шугалея – еще один шаг на пути его возвращения домой, в Россию. Это, уверен Малькевич, придаст дополнительный вес усилиям, предпринимаемым российской стороной для вызволения Максима и его коллеги, гражданина РФ Самера Суэйфана, из  плена.

«Это еще один «кирпичик» в нашей работе по освобождению ребят», — написал общественник.

Он также напомнил, что страна делает все возможное, чтобы социологов вернули на родину, а весь мир увидел, что россияне не бросают своих сограждан.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #выборы #коми #родина #общество #шугалей

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