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12:30   21 Июля 2020
Политика

Десятки тысяч национальных наблюдателей аккредитовались на выборы президента Белоруссии

Десятки тысяч национальных наблюдателей аккредитовались на выборы президента Белоруссии

Белорусские избирательные комиссии аккредитовали более 42 тысяч национальных наблюдателей на выборы президента страны. Об этом говорится в сообщении ЦИК республики.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала таблицу с распределением общего числа аккредитованных местных наблюдателей. По последним данным, их количество превышает 42 тысячи человек. Путем подачи заявлений аккредитованы 7427 национальных наблюдателей, от трудовых коллективов — 2170, а от политических партий — 2073. Большинство людей выступили от других общественных объединений.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, пишет РИА Новости. Сейчас в стране проходит период агитации, который завершится накануне дня голосования.

Телеканал "360" сообщал, что политолог объяснил тактику президента Белоруссии Александра Лукашенко перед выборами на пост главы страны.

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Автор: Василий Пименов
#выборы #белоруссия #цик

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