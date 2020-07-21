Десятки тысяч национальных наблюдателей аккредитовались на выборы президента Белоруссии

Белорусские избирательные комиссии аккредитовали более 42 тысяч национальных наблюдателей на выборы президента страны. Об этом говорится в сообщении ЦИК республики.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала таблицу с распределением общего числа аккредитованных местных наблюдателей. По последним данным, их количество превышает 42 тысячи человек. Путем подачи заявлений аккредитованы 7427 национальных наблюдателей, от трудовых коллективов — 2170, а от политических партий — 2073. Большинство людей выступили от других общественных объединений.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, пишет РИА Новости. Сейчас в стране проходит период агитации, который завершится накануне дня голосования.

Телеканал "360" сообщал, что политолог объяснил тактику президента Белоруссии Александра Лукашенко перед выборами на пост главы страны.