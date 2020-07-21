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12:20   21 Июля 2020
Политика

Сирийцы из провинции Хасака вышли на протест против турецкой и американской оккупации

Сирийцы из провинции Хасака вышли на протест против турецкой и американской оккупации

Жители сирийского города Камышлы, находящегося в провинции Хасака вышли на протест против оккупационной политики Турции и США. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Сирийцы активно выступали против оккупации северо-восточных территорий САР, а также против экономических санкций и "Акта Цезаря". Жители осудили вмешательство в дела своей страны и высказывали слова поддержки президенту Башару Асаду. Они считают, что только законное правительство может навести порядок в стране.

Также люди жгли флаги США с требованием прекратить грабить ресурсы Сирии вместе с курдскими боевиками из SDF. Отмечается возросшее народное недовольство американским присутствием как в самой провинции Хасака, так и на остальных территориях северо-востока страны. В начале июля уже проходили протесты, направленные против США.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #сирия #хасака

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