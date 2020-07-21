Каждый второй россиянин одобрил идею электронного голосования

Голосование по поправкам к Конституции РФ частично прошло в электронном формате. Аналитики ВЦИОМ выяснили отношение россиян к такой форме голосования.

Принять участие в электронном голосовании по Конституции РФ могли только жители Москвы и Нижегородской области, а также граждане РФ, которые проживают за рубежом. Однако такой формат голосования вызвал интерес у многих россиян, выяснили аналитики ВЦИОМ.

Порядка 50% респондентов признались, что готовы принимать участие в подобных мероприятиях дистанционно. В то же время, каждый третий житель России изъявил желание голосовать только в онлайн-формате, говорится в исследовании.