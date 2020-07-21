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12:03   21 Июля 2020
Экономика

Правительству предложили раздать пенсионерам по 15 тысяч рублей

Правительству предложили раздать пенсионерам по 15 тысяч рублей

В качестве поддержки для пожилых граждан во время пандемии им могут назначить единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Предложение содержится в письме члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Россияне обеспокоены ситуацией с выплатами для пожилых граждан, оказавшихся в особой группе риска. За время пандемии их расходы на лекарственные препараты выросли в среднем на 4 тысячи рублей, сообщается в письме. У большей части пенсионеров нет дополнительных источников дохода, кроме выплат от государства.

Основываясь на обращениях от россиян и на опыте правительства по адресной выплате для граждан, Хамзаев просит разработать механизм поддержки для пенсионеров и выплатить им по 15 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на копию письма.

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Автор: Юлия Яковлева
#пенсионеры #выплаты #коронавирус

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