Уголовное дело о захвате заложников возбуждено в Луцке

Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников в Луцке. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации МВД Украины, полиция пока что устанавливает личность луцкого преступника, захватившего автобус и взявшего пассажиров в заложники.

Ранее стало известно, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, имея при себе взрывчатку и оружие. Силовики ввели в области план "Заложник", территория центра города была перекрыта. Всего в заложниках могут находиться 20 человек.