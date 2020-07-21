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11:57   21 Июля 2020
Происшествия

Уголовное дело о захвате заложников возбуждено в Луцке

Уголовное дело о захвате заложников возбуждено в Луцке

Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников в Луцке. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации МВД Украины, полиция пока что устанавливает личность луцкого преступника, захватившего автобус и взявшего пассажиров в заложники.

Ранее стало известно, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, имея при себе взрывчатку и оружие. Силовики ввели в области план "Заложник", территория центра города была перекрыта. Всего в заложниках могут находиться 20 человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#мвд украины #правоохранительные органы #луцк

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