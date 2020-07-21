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11:54   21 Июля 2020
Общество

Российские дипломаты получат награды после нового указа Владимира Путина

Российские дипломаты получат награды после нового указа Владимира Путина

Российские дипломаты получат государственные награды благодаря новому указу президента России Владимира Путина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о государственных наградах, которые получит ряд дипломатических служащих.

Постоянный представитель при ООН Геннадий Гатилов был награжден орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени. Орден почета получил постоянный представитель при Совете Европы Иван Солтановский. Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак получил грамоту за участие в подготовке и проведении сочинского саммита Россия — Африка в 2019 году. Спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилу Богданову была объявлена благодарность за участие в саммите.

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Автор: Василий Пименов
#россия #владимир путин #награды

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