Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года вместо 2024 года.

Российский лидер также поручил кабмину до 30 октября скорректировать нацпроекты для достижения национальных целей. Планируется повысить продолжительность жизни до 78 лет, уровень бедности уменьшить вдвое по сравнению с 2017 годом.

Также РФ должна войти в топовые показатели по качеству общего образования. Глава государства будет тщательно контролировать достижение показателей национальных целей развития.