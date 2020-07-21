Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

 Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс

Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс
Решение о досрочном сложении полномочий Михаила Дегтярева приняли в Госдуме РФ

Решение о досрочном сложении полномочий Михаила Дегтярева приняли в Госдуме РФ

 Кремль заявил о голословности обвинений в докладе британцев о "вмешательстве" РФ

Кремль заявил о голословности обвинений в докладе британцев о "вмешательстве" РФ
Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

 Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства
Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

Песков объяснил решение Путина по назначению врио главы Хабаровского края

 Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс

Эффективные PR-тексты. Журнал «Пресс-служба» представил новый онлайн-курс
Решение о досрочном сложении полномочий Михаила Дегтярева приняли в Госдуме РФ

Решение о досрочном сложении полномочий Михаила Дегтярева приняли в Госдуме РФ

 Кремль заявил о голословности обвинений в докладе британцев о "вмешательстве" РФ

Кремль заявил о голословности обвинений в докладе британцев о "вмешательстве" РФ
Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

 Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства
11:50   21 Июля 2020
Россия

Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года вместо 2024 года.

Российский лидер также поручил кабмину до 30 октября скорректировать нацпроекты для достижения национальных целей. Планируется повысить продолжительность жизни до 78 лет, уровень бедности уменьшить вдвое по сравнению с 2017 годом.

Также РФ должна войти в топовые показатели по качеству общего образования. Глава государства будет тщательно контролировать достижение показателей национальных целей развития.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #указ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...