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11:47   21 Июля 2020
Россия

Два депутата из Хабаровска заявили о выходе из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата из Хабаровска заявили о выходе из ЛДПР после смены губернатора

Депутаты Александр Каян и Петр Емельянов покинули ЛДПР после того, как назначили врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, о чем они рассказали в социальных сетях.

Каян рассказал о выходе из ЛДПР на своем YouTube-канале. Он объяснил, что вступил в партию, поскольку поддерживал прежнего главу Хабаровского края Сергея Фургала.

"В сложившейся ситуации я не имею морального права оставаться членом партии", — подчеркнул Каян.

Помимо этого он добавил, что останется депутатом Хабаровской городской думы. Также Каян обратился к своим избирателям за поддержкой, сообщает РБК.

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов сообщил о выходе из ЛДПР в своем Instagram-аккаунте.

"Удивительные новости застали меня в столице нашей родины. Как честный и порядочный человек, я просто выйду из ЛДПР", — отметил он.

Депутат не уточнил, будет ли он продолжать работу в региональном парламенте.

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Автор: Яна Либерман
#лдпр #емельянов #дегтярев #фургал #Каян

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