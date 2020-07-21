ЕС сократит выплаты из бюджета странам, нарушающим принципы демократии

Государства-члены Европейского союза должны следовать принципу главенства закона. Этот критерий будет выступать в качестве ключевого, от которого будет зависеть распределение бюджетных средств между членами сообщества, заявил глава ЕС Шарль Мишель.

Свою позицию Мишель озвучил по итогам саммита Евросоюза, который продолжался почти пять дней, пишет ТАСС. Из сказанного главой ЕС следует, что размер дотационных средств, выделяемых из бюджета объединения и его антикризисного фонда, будет зависеть от того, насколько каждый член союза выполняет демократические принципы.

Нарушителям планируется сокращать соответствующие выплаты, но только после обсуждения на новых саммитах Евросоюза. Ранее глава Франции Эммануэль Макрон, как писал RT, назвал историческим событием согласование антикризисного плана ЕС.