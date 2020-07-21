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12:18   21 Июля 2020
Ближнее зарубежье

Захват заложников в Луцке. Что пишут пользователи соцсетей

Захват заложников в Луцке. Что пишут пользователи соцсетей

В центре украинского Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. Об этом сообщает полиция Волынской области в Facebook.

«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — написано в посте.

По данным Службы безопасности Украины, заложников меньше десяти. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Волыни Иванна Полищук.

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Как сообщает МВД Украины, захватчик сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован. Свои требования он изложил в Twitter и Telegram-канале.

Местные жители говорят, что Максим приехал из Одессы и состоит на учете у психиатра.

По словам главы полиции Волыни Юрия Крошко, периодически из автобуса издаются выстрелы. Захватчик выдвинул свои требования. С ним ведутся переговоры.

На Театральную площадь прибыл спецназ. Территория оцеплена. Силовики ограничили гражданским доступ в центр города. К операции привлекли антитеррористический центр Службы безопасности. Введен оперативный план «Заложник».

Свидетели выкладывают видео с место происшествия в социальных сетях.

 

Очевидцы также сообщают, что на здания вблизи захваченного автобуса расположились снайперы.

В Луцк срочно вылетел Министр МВД Украины Арсен Асаков для координации действий МВД в части внеочередного события.

По словам сотрудников правоохранительных органов, захватчик сообщил, что в городе есть еще один автобус с заложниками. Эта информация уточняется.

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Автор: Карина Азоян
#украина #террористы #луцк

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