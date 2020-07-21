Захват заложников в Луцке. Что пишут пользователи соцсетей

В центре украинского Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. Об этом сообщает полиция Волынской области в Facebook.

«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — написано в посте.

По данным Службы безопасности Украины, заложников меньше десяти. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Волыни Иванна Полищук.

Как сообщает МВД Украины, захватчик сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован. Свои требования он изложил в Twitter и Telegram-канале.

Местные жители говорят, что Максим приехал из Одессы и состоит на учете у психиатра.

По словам главы полиции Волыни Юрия Крошко, периодически из автобуса издаются выстрелы. Захватчик выдвинул свои требования. С ним ведутся переговоры.

На Театральную площадь прибыл спецназ. Территория оцеплена. Силовики ограничили гражданским доступ в центр города. К операции привлекли антитеррористический центр Службы безопасности. Введен оперативный план «Заложник».

#Луцьк: У центрі міста чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю Деталі ➡️ https://t.co/iHiJmxrAub pic.twitter.com/kJMdmo6IvJ — МВС України (@MVS_UA) July 21, 2020

Свидетели выкладывают видео с место происшествия в социальных сетях.

В районе захвата заложников в Луцке. На видео слышны выстрелы. [Орда] - родная, злобная, твоя pic.twitter.com/wpVNZMVPpz — Орда (@OrdaMordora) July 21, 2020

Луцк сейчас! Все подняты на ноги: ЦСО А, КОРД, тяжёлая техника(БТР), кипишь с самого утра. 21.07 pic.twitter.com/A6WSMpofco — Николай (@shts_og) July 21, 2020

Очевидцы также сообщают, что на здания вблизи захваченного автобуса расположились снайперы.

Снайперы служб безопасности Украины занимают позиции на крышах в районе захвата заложников в украинском городе Луцк. pic.twitter.com/vWBQo3BQyK — SwankyStas (@StasSwanky) July 21, 2020

В Луцк срочно вылетел Министр МВД Украины Арсен Асаков для координации действий МВД в части внеочередного события.

По словам сотрудников правоохранительных органов, захватчик сообщил, что в городе есть еще один автобус с заложниками. Эта информация уточняется.