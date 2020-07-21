Составлен рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни

Петербург и Москва могут похвастаться самым высоким качеством жизни. К такому выводу пришли составители рейтинга "Лучшие регионы для жизни", выпущенного РБК и рейтинговым агентством "Национальные кредитные рейтинги".

Исследователи учитывали покупательскую активность, доступность жилья, долю своевременно выплаченных кредитов и другое. Так, самые благополучные россияне живут в Петербурге, пишет РБК. Этот город набрал максимальные семь баллов. На втором месте расположилась Москва. Она набрала 6,1 балла, отмечает канал "360".

Третье место в рейтинге лучших регионов занимает Белгородская область с показателем 5,64 балла. Московская область заняла четвертую строчку. Этот регион набрал 5,61 балла. Пятое место досталось Воронежской области, которая может похвастаться результатом в 5,31 балла. Также в рейтинг попали Калмыкия, Еврейская автономная область, республики Алтай, Карачаево-Черкесия и Тыва.