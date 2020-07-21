Косачев раскритиковал американских сенаторов за выпады против участия РФ в G7

Выпады американских демократов против участия Москвы в саммите G7 идут вразрез с политикой главы Белого дома Дональда Трампа. Для РФ формат "Большой семерки" является устаревшим, сообщил сенатор Константин Косачев.

Как сообщалось ранее, американские демократы направили резолюцию в сенат Соединенных Штатов против участия российской стороны в саммите G7. Политики "атаковали" Трампа за его попытки наладить отношения с Москвой.

По словам Косачева, подобное поведение является "повышением ставок" в предвыборной гонке в США. Поэтому сенаторы Соединенных Штатов пытаются приписать Трампу некое "предательство" из-за связей с РФ. Член Совфеда подчеркнул, что для России подобный формат саммита является давно устаревшим, поскольку он не отвечает современным интересам, пишет РИА Новости. Телеканал "Царьград" сообщал, что немецкие министры отказались от участия в саммите G7 в США.