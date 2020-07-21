Гости пресс-центра Медиагруппы "Патриот" расскажут о льготах и выплатах пенсионерам

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) 21 июля с 14:00 начнут онлайн-конференцию на тему пенсионных выплат россиянам.

Приглашенные юристы, социологи, экономисты, чиновники и политики объяснят правила получения накопительной части пенсии при достижении определенного возраста, порядке перерасчета для тех, кто имеет советский трудовой стаж, и назовут варианты единовременного получения средств.

Также эксперты обсудят многие другие вопросы: например, о праве на получение двух пенсий, возможностях докупить баллы к пенсии в ПФР, влиянии учебы в вузе и службы в армии на размер будущих выплат. Прямой эфир будет доступен по ссылке.