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11:29   21 Июля 2020
Экономика

Гости пресс-центра Медиагруппы "Патриот" расскажут о льготах и выплатах пенсионерам

Гости пресс-центра Медиагруппы "Патриот" расскажут о льготах и выплатах пенсионерам

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) 21 июля с 14:00 начнут онлайн-конференцию на тему пенсионных выплат россиянам.

Приглашенные юристы, социологи, экономисты, чиновники и политики объяснят правила получения накопительной части пенсии при достижении определенного возраста, порядке перерасчета для тех, кто имеет советский трудовой стаж, и назовут варианты единовременного получения средств.

Также эксперты обсудят многие другие вопросы: например, о праве на получение двух пенсий, возможностях докупить баллы к пенсии в ПФР, влиянии учебы в вузе и службы в армии на размер будущих выплат. Прямой эфир будет доступен по ссылке.

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Автор: Ирина Большунова
#пенсии #пенсионеры #фан #медиагруппа патриот

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