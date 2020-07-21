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11:18   21 Июля 2020
Происшествия

Опубликовано видео переговоров силовиков с захватчиком автобуса в Луцке

Опубликовано видео переговоров силовиков с захватчиком автобуса в Луцке

Вооруженный мужчина, захвативший автобус с 20 пассажирами в украинском городе Луцк, не предъявляет конкретных требований. Силовики ведут с ним переговоры. В Сети опубликовано оперативное видео с места событий.

Захватчик автобуса с двумя десятками пассажиров в Луцке на западе Украины пока не предъявил никаких требований. Это выяснилось в ходе переговоров со злоумышленником. Конфликт пытаются урегулировать сотрудники силовых структур. В Сеть попали оперативные кадры.

Неизвестный мужчина захватил автобус с людьми сегодня утром. Известно, что он имеет при себе оружие и взрывчатку, а также заявляет, что в городе захвачен еще один автобус с людьми. Подтверждения эта информация пока не получила.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #автобус #видео #переговоры #захватчик #луцк

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