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Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео в Чечню

Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео в Чечню

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11:08   21 Июля 2020
Политика

Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео в Чечню

Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на попадание в черный список Госдепа США. Он записал видео, на котором пригласил госсекретаря США Майка Помпео в Чечню, чтобы выяснить, кто действительно нарушает права человека.

Кадыров призвал Помпео "полюбоваться" красотами его родного края и заодно обсудить решение Госдепа.

Ранее Государственный департамент США внес Кадырова в список лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Также в этот список попали супруга главы региона и две его дочери. В ответ Кадыров заявил, что "принимает бой", и опубликовал фото, на котором стоит в комнате для хранения оружия.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кадыров #чечня #черный список #госдеп сша #помпео

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