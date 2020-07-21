Шугалей станет "номером один" в списке партии "Родина" перед выборами в Коми

Социолог Максим Шугалей возглавит список партии "Родина" на выборах в Госсовет Республики Коми. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Плененный в Ливии социолог Максим Шугалей станет "номером один" в партийном списке "Родины" на предстоящих выборах в Государственный совет Республики Коми. В сообщении Telegram-канала партии указывается, что таким образом они стремятся вывести вопрос об освобождении соотечественника на глобальный, политический уровень.

Также демонстрируется то, что россияне защищают друг друга при попадании в беду в других государствах. Этим решением планируется привлечь внимание также к проблемам жителей Республики Коми.