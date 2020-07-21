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 Шугалей станет "номером один" в списке партии "Родина" перед выборами в Коми

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11:07   21 Июля 2020
Политика

Шугалей станет "номером один" в списке партии "Родина" перед выборами в Коми

Шугалей станет "номером один" в списке партии "Родина" перед выборами в Коми

Социолог Максим Шугалей возглавит список партии "Родина" на выборах в Госсовет Республики Коми. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Плененный в Ливии социолог Максим Шугалей станет "номером один" в партийном списке "Родины" на предстоящих выборах в Государственный совет Республики Коми. В сообщении Telegram-канала партии указывается, что таким образом они стремятся вывести вопрос об освобождении соотечественника на глобальный, политический уровень.

Также демонстрируется то, что россияне защищают друг друга при попадании в беду в других государствах. Этим решением планируется привлечь внимание также к проблемам жителей Республики Коми.

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Автор: Илья Романович
#республика коми #максим шугалей #Государственный Совет

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