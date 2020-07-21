Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 5842 новых случая COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 5842 новых случая COVID-19

 Мэр Хабаровска выразил готовность помогать Дегтяреву

Мэр Хабаровска выразил готовность помогать Дегтяреву
Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео в Чечню

Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео в Чечню

 Шугалей станет "номером один" в списке партии "Родина" перед выборами в Коми

Шугалей станет "номером один" в списке партии "Родина" перед выборами в Коми
Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

 Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства
Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 5842 новых случая COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 5842 новых случая COVID-19

 Мэр Хабаровска выразил готовность помогать Дегтяреву

Мэр Хабаровска выразил готовность помогать Дегтяреву
Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео в Чечню

Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео в Чечню

 Шугалей станет "номером один" в списке партии "Родина" перед выборами в Коми

Шугалей станет "номером один" в списке партии "Родина" перед выборами в Коми
Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

 Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства
11:06   21 Июля 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 5842 новых случая COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 5842 новых случая COVID-19

Сотрудники оперативного штаба по мониторингу распространения коронавируса в России опубликовали данные о числе новых случаев за последние сутки. В 81 регионе страны их выявлено 5842. Полностью выздоровели 8782 человека.

Новый коронавирус за истекшие сутки подтвержден у 5842 жителей России. Таковы данные оперативного штаба по мониторингу распространения инфекции. Отмечается, что у 24 процентов граждан нет клинических проявлений COVID-19.

Также за сутки от последствий коронавируса в РФ скончались 153 человека. Еще 8782 полностью излечились.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #статистика #сутки #коронавирус #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...