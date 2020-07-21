Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 5842 новых случая COVID-19

Сотрудники оперативного штаба по мониторингу распространения коронавируса в России опубликовали данные о числе новых случаев за последние сутки. В 81 регионе страны их выявлено 5842. Полностью выздоровели 8782 человека.

Новый коронавирус за истекшие сутки подтвержден у 5842 жителей России. Таковы данные оперативного штаба по мониторингу распространения инфекции. Отмечается, что у 24 процентов граждан нет клинических проявлений COVID-19.

Также за сутки от последствий коронавируса в РФ скончались 153 человека. Еще 8782 полностью излечились.