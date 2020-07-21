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11:01   21 Июля 2020
Экономика

В "Конкорде" подтвердили перевод миллиона рублей от Пригожина Навальному

В "Конкорде" подтвердили перевод миллиона рублей от Пригожина Навальному

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала подтверждение перевода пожертвования от Евгения Пригожина блогеру Алексею Навальному.

Евгений Пригожин перечислил 1 миллион рублей Алексею Навальному, который ранее объявил о закрытии признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией". Блогер заявил о том, что решение ликвидировать организацию принято в связи с иском компании "Московский школьник". Фонд и его сотрудники связывали деятельность организации с петербургским предпринимателем.

Перевод средств был подтвержден пресс-службой компании "Конкорд". К сообщению прилагаются фотографии банковских чеков.

Алексей Навальный намерен начать работу по регистрации нового юридического лица, которое продолжит деятельность НКО.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #навальный #пригожин #фбк

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