Неизвестный захватил заложников в украинском Луцке

Мужчина в центре украинского города Луцка захватил автобус с пассажирами, об этом сообщила местная полиция.

Транспортное средство припарковано в центре города. На данный момент территорию контролирует спецназ. Мужчина утверждает, что в городе есть еще один автобус с заложниками. Эта информация пока не подтверждается полицией.

В захваченном автобусе с заложниками слышны выстрелы, одно из окон разбито. По данным правоохранителей, в транспорте находится около 20 заложников. У преступника есть оружие и взрывчатка. Специалисты ведут переговоры с мужчиной на предмет освобождения заложников в автобусе. Происшествие случилось на западной Украине. В области введен план "Заложник".