Парламент Великобритании не нашел доказательств вмешательства России в референдум 2016 года по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit), сообщает газета The Daily Telegraph.

Такой вывод следует из доклада, представленного парламентским комитетом по разведке и безопасности. На замену провалившимся обвинениям найден новый повод для антироссийской риторики британского парламента.

На этот раз утверждается, что Россия вмешивалась в другой референдум — о независимости Шотландии, прошедший в 2014 году. Конкретных доказательств присутствия «руки Кремля» уже по традиции нет: только ссылка на «данные из открытых источников». Доклад бы представили раньше, говорят в комитете, но всему виной канцелярия премьер-министра страны Бориса Джонсона, которая якобы «затягивала процесс».

Британские депутаты громко характеризуют ситуацию как «первое постсоветское вмешательство в западные демократические выборы». Все предыдущие обвинения России во «вмешательстве» в те или иные демократические процессы, начиная от президентских выборов в США в 2016 году и заканчивая предвыборным «обнародованием незаконно полученных правительственных документов» по версии министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, не нашли подтверждения после внутренних расследований.

Причин для резких заявлений может быть несколько. Первая — попытка оказать давление на Россию в рамках «традиционно плохих» российско-британских отношений, отмечает заведующий сектора исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин. Обвинения во вмешательстве стали очередным звеном в дипломатическом недопонимании двух стран, предполагает эксперт.

Но есть и вторая, более глубокая причина: корни антироссийских заявлений нужно искать в болезненном для Великобритании вопросе шотландского сепаратизма.

«Это попытка дискредитировать движение за независимость Шотландии. Сейчас в Шотландии зреет определенное недовольство выходом Великобритании из Европейского Союза, экономическими потрясениями и тем, как правительство Бориса Джонсона справляется с эпидемией коронавируса — по числу смертей от инфекции Великобритания находится на одном из первых мест в мире», — объясняет политолог.

На референдуме 2014 года 55,3% шотландцев проголосовали против отделения от Великобритании, а 44,7% — за. Высокая явка в 84,59% показала, что в шотландском обществе по этому вопросу консенсуса нет.

«Шотландский вопрос» для парламента Великобритании весьма болезненный. Потенциальное отсоединение Шотландии сможет привести к лавинообразному процессу распада Соединенного Королевства на четыре страны: следом последует Северная Ирландия и даже Уэльс, отмечает Квашнин.

«Достаточно много шотландцев выступают за второй референдум о независимости. Первый провалился — большинство проголосовало за то, чтобы остаться в составе Королевства. Но сейчас есть много влиятельных политиков в Шотландии, которые считают, что надо провести второй референдум. И в интересах Лондона сейчас этого не допустить и сделать так, что если второй референдум и будет проведен, то в то время, когда экономическая ситуация в Британии восстановится и у шотландцев уже не будет такого сильного стимула голосовать за отсоединение», — рассказал Квашнин корреспонденту «Политики Сегодня».

Движение за полную независимость Шотландии или же за максимальное расширение самоуправления автономии зародились еще в середине XIX века, а в 1979 году состоялось голосование за создание Шотландской ассамблеи — местного законодательного органа. «За» проголосовало 51,62% избирателей, «против» — 48,38%. Но лейбористское правительство Великобритании результаты не признало, сославшись на «малый перевес» голосов «за», который якобы не отражает полноты мнения шотландцев.

Это решение спровоцировало серьезный политический кризис. Шотландские депутаты выразили вотум недоверия правительству, которое ушло в отставку. После этого на парламентских выборах 1979 года предсказуемо победила Консервативная партия во главе с Маргарет Тэтчер, а вопрос о формировании парламента Шотландии отложили на 20 лет. Лишь в 1998 году страна добилась создания собственного законодательного органа. Именно он в 2017 году пытался оспорить решение Великобритании о выходе из Евросоюза (Brexit) и поставил вопрос об отсоединении автономии от Королевства.