Герасимов прибыл в Ростовскую область в рамках внезапной проверки боеготовности войск

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Ростовскую область в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает РИА Новости.

Герасимов заслушает доклады командования о ходе мероприятий в рамках внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях, а также проинспектирует занятия по боевой подготовке на полигонах Кадамовский и Кузьминский.

Накануне сообщалось, что проводимая в России внезапная проверка боеготовности войск не направлена против других стран, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.