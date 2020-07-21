Мэр Хабаровска выразил готовность помогать Дегтяреву

Готовность оказывать поддержку в работе временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву высказал мэр города Сергей Кравчук.

Во время пресс-конференции с журналистами Кравчук заявил, что открыт в плане помощи новому коллеге. Он отметил, что Дегтярев может обратиться к нему с любыми вопросами, касающимися Хабаровского края, и получить соответствующую поддержку.

"Наша служба такая, что если мы не будем помогать друг другу, то ничего у нас не получится", — подчеркнул мэр Хабаровска.

Кравчук провел личную встречу с врио губернатора края 21 июля. Он рассказал корреспондентам, что Дегтярев обладает необходимыми качествами, чтобы занимать эту должность. Мэр отметил организаторские навыки чиновника и опыт работы в Самарской области.