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10:42   21 Июля 2020
Общество

Мэр Хабаровска выразил готовность помогать Дегтяреву

Мэр Хабаровска выразил готовность помогать Дегтяреву

Готовность оказывать поддержку в работе временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву высказал мэр города Сергей Кравчук.

Во время пресс-конференции с журналистами Кравчук заявил, что открыт в плане помощи новому коллеге. Он отметил, что Дегтярев может обратиться к нему с любыми вопросами, касающимися Хабаровского края, и получить соответствующую поддержку.

"Наша служба такая, что если мы не будем помогать друг другу, то ничего у нас не получится", — подчеркнул мэр Хабаровска.

Кравчук провел личную встречу с врио губернатора края 21 июля. Он рассказал корреспондентам, что Дегтярев обладает необходимыми качествами, чтобы занимать эту должность. Мэр отметил организаторские навыки чиновника и опыт работы в Самарской области.

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Автор: Яна Либерман
#кравчук #дегтярев #врио губернатора

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