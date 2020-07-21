Военнослужащие РФ в Абхазии отразили атаку условного противника комплексами С-300

Зенитчики российской военной базы в Абхазии отразили атаку условного противника ракетными комплексами С-300 в ходе учений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Южного военного округа.

В ходе внезапной проверки боеготовности войск армии России расчеты зенитно-ракетных комплексов Южного военного округа отразили атаку, совершаемую штурмовой авиацией условного противника. Сообщается, что запуски проводились в электронном виде. В учениях принимали участие порядка 500 человек личного состава, а также около 50 единиц техники ПВО. Среди них С-300 "Фаворит", "Оса-АКМ", "Стрела-10", а также переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла".

Внезапная проверка Вооруженных сил Российской Федерации стартовала 17 июля, а завершение ожидается 21 июля. Решение об этом принял верховный главнокомандующий Владимир Путин.