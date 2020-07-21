Посольство США на Украине протестует против строительства кораблей ВМФ РФ в Крыму

Американское посольство на Украине выразило недовольство из-за закладки двух новых кораблей российского ВМФ на судостроительном заводе в Крыму. По этому поводу опубликовано сообщение диппредставительства в Facebook.

Американские дипломаты назвали полуостров украинской территорией и считают, что строительство российских военных кораблей здесь нарушает международное право. В посольстве напомнили о введенных ранее антироссийских санкциях из-за Крыма.

Накануне на заводе "Залив" в городе Керчь были заложены два десантных корабля "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". В этом мероприятии принимал участие президент России Владимир Путин.