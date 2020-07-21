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Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

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11:15   21 Июля 2020
Весь мир

Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

В Брюсселе завершился саммит Евросоюза, который длился пять дней вместо запланированных двух. По итогам встречи Греция получит около 72 миллиардов евро на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Политолог и общественник Иван Аркатов объяснил «Политике Сегодня», что страны-участники саммита «спасли» один из самых проблемных регионов.

«Евросоюз старается поддерживать одного из самых своих слабых "товарищей", чтобы в Греции не начались какие-нибудь очередные волнения, которые могут зацепить и другие страны. Вопрос тут в другом: как к этому отнесутся жители тех стран-доноров, из средств которых будет выделена эта помощь? Реакция может быть разная», — заявил эксперт.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что страна получит около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС и дополнительно 32 миллиарда евро из фонда восстановления экономики. По словам политика, Греция впервые получила доступ к «столь амбициозным финансовым инструментам».

На саммите в Брюсселе не обошлось и без разногласий, добавил Мицотакис. По информации СМИ, встреча длилась пять дней из-за многочисленных споров между участниками. Отличился премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который неоднократно прерывал переговоры и фактически наложил вето на соглашение о фонде восстановления. За свою критическую позицию он получил прозвище «Господин нет».

Саммит ЕС спас своего самого проблемного участника

Немецкий канцлер Ангела Меркель положительно оценила итоги саммита. Аркатов предположил, что ее устроили результаты скрытых договоренностей.

«Возможно, есть какие-то внутренние соглашения, благодаря которым Германия в будущем получит определенные бонусы», — заключил политтехнолог.

Также значительную помощь окажут пострадавшей в первые месяцы пандемии Италии. Премьер-министр страны Джузеппе Конте подтвердил информацию поступлении в бюджет 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС. Он подчеркнул, что брюссельское соглашение между странами – это исторический момент для всей Европы.

Встреча проходила при повышенных мерах эпидемиологической безопасности из-за угрозы коронавируса. Действовал запрет на рукопожатия и обязательным было ношение индивидуальных средств защиты.

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Автор: Роман Самойлов
#помощь #евросоюз #италия #германия #саммит #греция

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