Евросоюз «успокоил» проблемную Грецию ценой 72 млрд евро

В Брюсселе завершился саммит Евросоюза, который длился пять дней вместо запланированных двух. По итогам встречи Греция получит около 72 миллиардов евро на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Политолог и общественник Иван Аркатов объяснил «Политике Сегодня», что страны-участники саммита «спасли» один из самых проблемных регионов.

«Евросоюз старается поддерживать одного из самых своих слабых "товарищей", чтобы в Греции не начались какие-нибудь очередные волнения, которые могут зацепить и другие страны. Вопрос тут в другом: как к этому отнесутся жители тех стран-доноров, из средств которых будет выделена эта помощь? Реакция может быть разная», — заявил эксперт.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что страна получит около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС и дополнительно 32 миллиарда евро из фонда восстановления экономики. По словам политика, Греция впервые получила доступ к «столь амбициозным финансовым инструментам».

На саммите в Брюсселе не обошлось и без разногласий, добавил Мицотакис. По информации СМИ, встреча длилась пять дней из-за многочисленных споров между участниками. Отличился премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который неоднократно прерывал переговоры и фактически наложил вето на соглашение о фонде восстановления. За свою критическую позицию он получил прозвище «Господин нет».

Немецкий канцлер Ангела Меркель положительно оценила итоги саммита. Аркатов предположил, что ее устроили результаты скрытых договоренностей.

«Возможно, есть какие-то внутренние соглашения, благодаря которым Германия в будущем получит определенные бонусы», — заключил политтехнолог.

Также значительную помощь окажут пострадавшей в первые месяцы пандемии Италии. Премьер-министр страны Джузеппе Конте подтвердил информацию поступлении в бюджет 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС. Он подчеркнул, что брюссельское соглашение между странами – это исторический момент для всей Европы.

Встреча проходила при повышенных мерах эпидемиологической безопасности из-за угрозы коронавируса. Действовал запрет на рукопожатия и обязательным было ношение индивидуальных средств защиты.