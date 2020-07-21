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9:43   21 Июля 2020
Общество

Численность населения Украины сократилась более чем на 100 тысяч человек

Численность населения Украины сократилась более чем на 100 тысяч человек

Сокращение численности населения Украины с января по май 2020 года достигло 116 тыс. человек. Такую информацию опубликовала Государственная служба статистики.

Сейчас на Украине проживает 41,785 миллиона человек, согласно данным на 1 июня. С начала года население сократилось на 116 тысяч жителей. В 2019 году численность составляла 42,03 млн человек. Специалисты отметили превышение количества смертей над числом рождений. Согласно статистике, на 100 скончавшихся на Украине приходится 48 новорожденных.

Украинские медики подтвердили коронавирус у 59 493 пациентов с начала пандемии, сообщили на сайте системы мониторинга распространения пандемии СНБО. Самое большое количество человек с COVID-19 было зарегистрировано 26 июня, передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #население #госстат

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