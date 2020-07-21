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9:42   21 Июля 2020
Политика

Малькевич призвал дождаться официальных данных о российских социологах

Малькевич призвал дождаться официальных данных о российских социологах

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич опроверг информацию об освобождении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из "Митиги" в Ливии. Об этом он написал в своем Telegram-канале "Media Малькевич".

Он рассказал, что по Сети разошлась информация об освобождении россиян и их переброске в Турцию. Однако эти сведения в настоящий момент не подтверждаются официально.

ФЗНЦ по-прежнему ведет кропотливую и серьезную работу по освобождению Максима и Самера из ливийского плена. Малькевич призвал дождаться официальных данных о российских социологах. Глава ФЗНЦ подчеркнул, что как только появится реальная информация, он сразу же оповестит СМИ.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #ливия #малькевич #Шугалей

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