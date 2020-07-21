Куранов представил врио губернатора Дегтярева правительству Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева представил правительству заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Мероприятие проходит в здании регионального кабмина в Хабаровске, сообщает региональная служба правительства. Глава РФ Владимир Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края в понедельник, 20 июля.

Депутат Госдумы от ЛДПР согласился немедленно отправиться в регион. Представление врио главы Дегтярева началось в 16:00 (09:00 по московскому времени), которое осуществил заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Путин подписал указ о снятии Сергея Фургала с поста губернатора.