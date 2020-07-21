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9:35   21 Июля 2020
Общество

Куранов представил врио губернатора Дегтярева правительству Хабаровского края

Куранов представил врио губернатора Дегтярева правительству Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева представил правительству заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Мероприятие проходит в здании регионального кабмина в Хабаровске, сообщает региональная служба правительства. Глава РФ Владимир Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края в понедельник, 20 июля.

Депутат Госдумы от ЛДПР согласился немедленно отправиться в регион. Представление врио главы Дегтярева началось в 16:00 (09:00 по московскому времени), которое осуществил заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Путин подписал указ о снятии Сергея Фургала с поста губернатора.

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Автор: Кристина Мокроусова
#врио #дягтерев #фургал

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