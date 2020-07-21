Канцлер ФРГ оценила итоги пятидневного саммита Европейского союза

Пятидневный саммит Евросоюза, в ходе которого удалось прийти к единому мнению касательно бюджета и фонда восстановления, может работать "необычными путями". Такую точку зрения выразила немецкий канцлер Ангела Меркель.

По словам лидера Германии, саммит Евросоюза завершился хорошо. Такой результат станет достойным сигналом за пределы Европы, пишет ТАСС.

Некоторое время назад Меркель чего-то испугалась во время проведения саммита Евросоюза. Журналист Дмитрий Смирнов обнародовал видеозапись необычного поведения немецкого канцлера. Пользователи сети шутливо отметили тот факт, что немецкий лидер "заблудилась".