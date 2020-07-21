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8:47   21 Июля 2020
Политика

Меркури опроверг заявление Навального о "самоокупаемости" ФБК

Меркури опроверг заявление Навального о "самоокупаемости" ФБК

Блогер Алексей Навальный спекулирует новостью о закрытии признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией", чтобы выпросить побольше денег. Такое заявление сделал общественный деятель Илиас Меркури в эфире "Соловьев.LIVE".

Навальный намеренно объявил о ликвидации ФБК в начале недели, чтобы до ее конца поддерживать вокруг этого события шумиху, уверен Меркури. Он обратил внимание, что блогер записал видеообращение, в котором пожаловался на тяжелое финансовое положение и начал выпрашивать деньги, передает Nation News. При этом Навальный умудрился заявить, что фонд в состоянии сам себя окупить.

"Кидать деньги на что? На пятизвездочный отель? Путешествие? Новый автомобиль? Или, может, на красивые фотографии, где у него ботиночки блестят? На это, к сожалению, нет ответа", — отметил Меркури.

Около семи тысяч человек ежемесячно переводят на счет ФБК денежные средства. Тем не менее Меркури уверен, что компания не может существовать только на средства благотворителей.

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #соловьев #Меркури

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