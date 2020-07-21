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8:19   21 Июля 2020
Армия

МО РФ заказало у ОДК разработку универсального двигателя для истребителей "Су"

МО РФ заказало у ОДК разработку универсального двигателя для истребителей "Су"

Министерство обороны России заказало у специалистов объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), действующей в рамках государственной компании "Ростех", разработку единого двигателя для военных самолетов марки "Су".

Рассказал об этом управляющий директор ОДК — Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Евгений Семивеличенко. Он в беседе с журналистами уточнил, что устройство проектируется на технической базе двигателя истребителя Су-35. По его словам, для разработки заказа оборонного ведомства будут использованы узлы для самолетов типа Су-35 АЛ-41Ф-1С и другие узлы для предыдущих моделей двигателя, передает ТАСС.

"Это некий универсальный двигатель, который способен устанавливаться на Су-27, Су-30 и Су-35. Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем", — уточнил Семивеличенко.

Он также добавил, что ОДК — УМПО на протяжении длительного времени работает над усовершенствованием АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги. Ежегодную модернизацию проходит и АЛ-41Ф-1С.

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Автор: Руслан Неглинный
#двигатель #истребители Су #ОДК — УМПО

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