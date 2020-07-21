Демократы США подали в сенат проект резолюции об отстранении России от участия в G7

Сенаторы-демократы подали в палату Конгресса США проект резолюции об отстранении России от заседаний G7. Об этом сообщили в пресс-службе замглавы демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа штата Иллинойс Дика Дурбина.

Проект резолюции на данный момент получил одобрение 12 сенаторов. Автор документа в лице Дика Дурбина выступает против инициативы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возвращении формата заседаний G8 при участии России, передает ТАСС.

"Сегодняшняя резолюция ясно дает понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединенных Штатов", – говорится в документе.

Также в документе указано, что Трамп пытается "вознаградить Кремль" и нормализовать отношения с Россией, вместо того, чтобы использовать имеющиеся войска в борьбе с "российскими угрозами".