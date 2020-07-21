Министерство обороны РФ заявило о готовности вакцины от COVID-19

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что отечественная вакцина от коронавируса готова. Об этом он сообщил в интервью изданию "Аргументы и факты".

Как сообщил Цаликов, российские ученые Национального исследовательского центра уже провели финальную оценку результатов испытаний вакцинны, передает ТАСС, со ссылкой на "Аргументы и факты".

"На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готов", – заявил первый заместитель министра обороны РФ.

Цаликов также отметил, что первую группу добровольцев выписали из стационара 15 июля, после того как они сдали контрольные анализы.