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6:59   21 Июля 2020
Политика

Лидеры ЕС согласовали фонд восстановления экономики после пандемии COVID-19

Лидеры ЕС согласовали фонд восстановления экономики после пандемии COVID-19

Европейский союз согласовал фонд восстановления экономики и многолетний финансовый план после кризиса, который вызван пандемией коронавирусной инфекции.

Соответствующий саммит завершился в Брюсселе. Изначально он планировался на два дня, но из-за невозможности сторон прийти к единому мнению, он был продлен на четыре.

Согласованный на саммите бюджет ЕС, рассчитанный на семь лет, составит 1,0743 триллиона евро. Об этом рассказала премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, по сообщению ТАСС.

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Автор: Борис Нестеров
#евросоюз #фонд #пандемия

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