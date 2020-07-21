Лидеры ЕС согласовали фонд восстановления экономики после пандемии COVID-19

Европейский союз согласовал фонд восстановления экономики и многолетний финансовый план после кризиса, который вызван пандемией коронавирусной инфекции.

Соответствующий саммит завершился в Брюсселе. Изначально он планировался на два дня, но из-за невозможности сторон прийти к единому мнению, он был продлен на четыре.

Согласованный на саммите бюджет ЕС, рассчитанный на семь лет, составит 1,0743 триллиона евро. Об этом рассказала премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, по сообщению ТАСС.